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Во Владимире прошёл слёт по военно-прикладным видам спорта

Во Владимире прошёл слёт по военно-прикладным видам спорта

Действующие военнослужащие продемонстрировали подрастающему поколению навыки рукопашного боя, грамотного владения оружием и отработку действий в экстремальных условиях.

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