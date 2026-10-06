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Пронедра

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Япония отказалась от продажи нефти из резервов

Япония отказалась от продажи нефти из резервов Япония не планирует дополнительно использовать национальные запасы нефти, несмотря на решение G7 высвободить 100 млн баррелей сырья и нефтепродуктов для стабилизации рынка.

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