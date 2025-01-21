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Назван любимый контент россиян в интернете

Назван любимый контент россиян в интернете

Самой востребованной темой у пользователей Сети в первой половине января стала «Еда». Особой популярностью пользовались рецепты из яиц, рекомендации по хранению продуктов и заготовок, а также советы по выбору сезонных продуктов.

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