Назван любимый контент россиян в интернете

Самой востребованной темой у пользователей Сети в первой половине января стала «Еда». Особой популярностью пользовались рецепты из яиц, рекомендации по хранению продуктов и заготовок, а также советы по выбору сезонных продуктов.
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