В Барнауле из-за ливня аварийно отключили светофоры на 12 участках

Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность В Барнауле в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник утром, 9 июня, осуществлено аварийное отключение светофорных объектов на 12 участках улично-дорожной сети, сообщает мэрия.