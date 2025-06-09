В Барнауле из-за ливня аварийно отключили светофоры на 12 участках

Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность В Барнауле в связи с неблагоприятными погодными условиями в понедельник утром, 9 июня, осуществлено аварийное отключение светофорных объектов на 12 участках улично-дорожной сети, сообщает мэрия.
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