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Депутат Кизеветтер: Европа не должна допустить капитуляции Украины из-за Трампа

Депутат Кизеветтер: Европа не должна допустить капитуляции Украины из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп своей политикой укрепляет позиции России, но Европа не должна допустить, чтобы это ее ослабило и привело к капитуляции Украины.

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