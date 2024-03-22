InfoBRICS: Франция не имеет шансов выстоять против России в прямом конфликте

Как бы грозно не хмурил брови Эммануэль Макрон, заявляя о готовности Франции противостоять России в конфликте на Украине, на самом деле Парижу нечего противопоставить Москве в открытом столкновении, шансов на победу у него нет.
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