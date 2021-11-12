автор - Степановна: пенсия или жизнь Случайно ли Рашкин был пойман за противоправными действиями именно в Саратовской области? Что его занесло именно туда! Россия большая, лосей много.
Пару гвоздиков КПРФ сама забила в свою крышку
Комментарии
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Wladimir Соснин
Андрей
бондаренко на выборах нарушал закон намеренно. Пора отвечать коммуноудоду ,жаль конечно ,что на зону к другу Лехаиму не ортправят.
Когда-нибудь и тебе холую придётся отвечать.
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12 час.
2
Валерий Пашнин
Автор, Ваши слова "...Саратов уже давно оккупирлван Володиныи." я плнимаю так, что народ Саратова бодше доверяет Володину, а не болтуну Бондаренко. И, считаю, что саратовцы не ошибаются. А Бондаренко и Рашкин, действительно, сами забивают гвозди в крышку...и у них это хорошо получается.
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11 час.
1
Вадим Абдурашитов
Валерий Пашнин
Автор, Ваши слова "...Саратов уже давно оккупирлван Володиныи." я плнимаю так, что народ Саратова бодше доверяет Володину, а не болтуну Бондаренко. И, считаю, что саратовцы не ошибаются. А Бондаренко и Рашкин, действительно, сами забивают гвозди в крышку...и у них это хорошо получается.
К стати - Рашкин ведь и сам из Саратова, так что зря автор отбеляет этого "охотника на лося" и подозревает Володина!
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8 час.
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