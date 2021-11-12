Пару гвоздиков КПРФ сама забила в свою крышку

бондаренко на выборах нарушал закон намеренно. Пора отвечать коммуноудоду ,жаль конечно ,что на зону к другу Лехаиму не ортправят.

Валерий Пашнин

Автор, Ваши слова "...Саратов уже давно оккупирлван Володиныи." я плнимаю так, что народ Саратова бодше доверяет Володину, а не болтуну Бондаренко. И, считаю, что саратовцы не ошибаются. А Бондаренко и Рашкин, действительно, сами забивают гвозди в крышку...и у них это хорошо получается.