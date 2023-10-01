Киев и Харьков после СВО восстановлению не подлежат

Юрий Ляпнев

Насколько узко смотрим на мир! Сколько раз в истории человечества убирали из власти плохих чиновников, партии и т.п.? Что-то изменилось? Может стоит попробовать подумать на эту тему? И вывод будет простой - существующая СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ обществом, экономикой и государствами представляет опасность для цивилизации!!! Это главное, а не замена Ваньки на Федьку и Моники на Машку....