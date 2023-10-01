В России не знают, есть ли смысл восстанавливать города бывшей Украины после их освобождения — там некому будет жить Дмитрий Родионов На фото: последствия обстрела Харькова (Фото: Lyaxander/ТАСС) Материал комментируют: Александр Дмитриевский Александр Сегал Андрей Дмитриев Некоторые города в новых регионах России восстанавливать не будут, считает глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Киев и Харьков после СВО восстановлению не подлежат
Комментарии
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Юрий Ляпнев
Насколько узко смотрим на мир! Сколько раз в истории человечества убирали из власти плохих чиновников, партии и т.п.? Что-то изменилось? Может стоит попробовать подумать на эту тему? И вывод будет простой - существующая СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ обществом, экономикой и государствами представляет опасность для цивилизации!!! Это главное, а не замена Ваньки на Федьку и Моники на Машку....
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5 час.
mullonen
Конечно, провокация. При этом непродуманная... от дурачков дурачкам.
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4 час.
Владимир Петросов
Полностью согласен. Гастарбайтеру хоть как-то надо платить, а пленным только давать хавчик и пусть отрабатывают сроки. Даже можно ввести систему УДО (приняла комиссия город, 2 года скостили). И будет кому работать. да и грехи свои замаливать.
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33 мин.
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