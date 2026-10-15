@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); В командной гонке преследования среди женщин на чемпионате мира по велоспорту на треке 2026 года в Шанхае победу одержала сборная Великобритании в составе Эрин Бутман, Анны Моррис, Милли Кузенс и Джейси Найт.