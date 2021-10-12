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Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами

Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами

На острова южной части Большой Курильской гряды распространяется суверенитет Японии, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 октября в ходе дебатов в парламенте.

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