Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Киева

Взрывы прогремели в районе Киева. Об этом 19 ноября сообщило украинское издание «Общественное».«В Киеве были слышны звуки взрывов, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
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