❕Дерево упало на проезжую часть на улице Очаковцев в Севастополе Несмотря на сильный дождь и шквалистый ветер, дорожники уже работают на месте, сообщили в правительстве города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым