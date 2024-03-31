«Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик обзаведется сиквелом

У комедийного триллера Пола Фейга «Простая просьба» появится продолжение. Согласно Variety, звезды фильма Блейк Лайвли и Анна Кендрик вернутся к своим ролям, а постановщик вновь займет режиссерское кресло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии