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«Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик обзаведется сиквелом

«Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик обзаведется сиквелом

У комедийного триллера Пола Фейга «Простая просьба» появится продолжение. Согласно Variety, звезды фильма Блейк Лайвли и Анна Кендрик вернутся к своим ролям, а постановщик вновь займет режиссерское кресло.

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