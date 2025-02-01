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Военное обозрение

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XV съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину

XV съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину

Давайте подробнее рассмотрим выступление И.В. Сталина на XV съезде ВКП(б), который проходил в Москве с 2 по 19 декабря 1927 года.

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