Леонид Агутин подарил квартиру старшей дочери — все ради внуков

Певец рассказал, как поздравил Полину с 29-летием. Леонид Агутин Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛеонид Агутин признался, что очень ждет, когда кто-то из дочерей подарит ему внуков, однако пока они не спешат обзаводиться детьми.