Центры обработки данных превратились в дорогостоящие мишени для киевского режима. Наряду с атаками на НПЗ и маркетплейсы, удары по дата-центрам кажутся противнику действенным средством террора гражданского населения России.
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