Более трехсот прыжков с парашютом выполнили спецподразделения ЦВО

Военнослужащие выполняли прыжки с парашютными системами «Мальва-24» и «Арбалет» из военно-транспортных вертолетов Ми-8 с высоты от 800 до 2000 метров.
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