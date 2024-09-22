Шимпанзе украл и убил младенца: жители пришли в ярость

Люди, живущие рядом с исследовательским центром шимпанзе в Гвинее, напали на этот объект в пятницу после того, как женщина заявила, что одно из животных убило ее маленького ребенка, сообщили менеджеры центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии