"Аэрофлот" не собирается отказываться от "плоских тарифов"

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" не собираются прекращать программу "плоских тарифов", которая помогает сдерживать цены на авиабилеты при перелётах с Дальнего Востока в Москву и обратно, сообщает ИА PrimaMedia.