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"Аэрофлот" не собирается отказываться от "плоских тарифов"

"Аэрофлот" не собирается отказываться от "плоских тарифов"

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" не собираются прекращать программу "плоских тарифов", которая помогает сдерживать цены на авиабилеты при перелётах с Дальнего Востока в Москву и обратно, сообщает ИА PrimaMedia.

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