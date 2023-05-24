Потери Украины в битве за Бахмут: 94.150 убитыми и ранеными

Наемники, бандеровцы, 8-й полк БПЛА «Удар», штурмовые бригады, отряды спецназа вернулись домой грузом «200» и грузом «300» Если вы считаете, что политика в отношении России, которая определяется восприятием и убеждениями вашингтонского статус-кво, не является серьезной ошибкой, подумайте еще раз и понаблюдайте за Чарльзом Купчаном, бывшим сотрудником Совета национальной безопасности Клинтона и Обамы, а ныне зазывалой Атлантического совета, который отправит вас в странное путешествие, достойное «Алисы в стране чудес».