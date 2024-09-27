Украинская пропаганда и ловушка вокруг руин Агрегатного завода: как ВС РФ заманили спецназ в западню Юлия СоколоваВ Волчанске вокруг разрушенных руин Агрегатного завода, здание которого долгое время удерживалось российскими военными, развернулась масштабная информационная кампания.