Аргументы и Факты

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При пожаре в ресторане в Москве погибла женщина

При пожаре в ресторане в Москве погибла женщина

В ресторане в центре российской столицы произошёл пожар, жертвой ЧП стала женщина, сообщает ТАСС.Как рассказал агентству источник в экстренных службах, пожар произошёл в двухэтажном ресторане, пристроенном к жилому дому на Шелепихинской набережной.

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