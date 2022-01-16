При пожаре в ресторане в Москве погибла женщина

В ресторане в центре российской столицы произошёл пожар, жертвой ЧП стала женщина, сообщает ТАСС.Как рассказал агентству источник в экстренных службах, пожар произошёл в двухэтажном ресторане, пристроенном к жилому дому на Шелепихинской набережной.