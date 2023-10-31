Не сравниваете мёртвых детей Палестины и Израиля! Это другое

Александр Лагуткин

Фашистское мышление Запада осталось у них ещё со времён их союза с Гитлером и бесславного похода на Восток. Тогда они также убитых детей за жертв не считали. Так и сейчас, убитых бандеровцами детей на Донбассе или Израилем палестинских детей. Слуги сатаны!