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Не сравниваете мёртвых детей Палестины и Израиля! Это другое

Не сравниваете мёртвых детей Палестины и Израиля! Это другое

«Цивилизованный» Запад продолжает объяснять, чем отличаются израильские и палестинские дети. Вот французская журналистка Каролин Фуре призывает не сравнивать «факт преднамеренного убийства детей в результате нападения, как это делает ХАМАС, и факт непроизвольного убийства детей в результате самозащиты, как это сделал Израиль».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Этот &quot;цивилизованный Запад&quot; больше похож на ДИКИЙ ЗАПАД.
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2 д.
Анатолий Анатольев
Западу с израильтянами не отмыться от УБИЙЦ детей, о чем подтвердили 120 СТРАН!!! МРАЗИ неземные!
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1 д.
Александр Лагуткин
Фашистское мышление Запада осталось у них ещё со времён их союза с Гитлером и  бесславного похода на Восток. Тогда они также убитых детей за жертв не считали.  Так и сейчас,  убитых бандеровцами детей на Донбассе или Израилем палестинских детей. Слуги сатаны!
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19 час.

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