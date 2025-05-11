Кто запустит «Северный поток» – Европа, США или Россия?

Дмитрий РОДИОНОВ Большой запас труб компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ценой в 25 миллионов евро хранится на складах в германской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, их достаточно для незатратной по времени и деньгам починки «Северного потока» и «Северного потока – 2», пишет немецкая газета Ostsee Zeitung.