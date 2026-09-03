Кобзев потребовал до конца сентября уничтожить заросли конопли в Приангарье

На заседании антинаркотической комиссии Иркутской области под председательством губернатора Игоря Кобзева рассмотрены меры по борьбе с дикорастущей коноплей и помощь семьям с наркозависимыми родителями, сообщили в областном правительстве.
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