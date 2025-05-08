Как заработать на крипте без вложений: 10 рабочих стратегий

В 2024 году число криптомиллионеров в мире выросло почти вдвое и достигло 172 300 человек. Особенно быстро росло число владельцев биткоинов с капиталом от миллиона долларов — их стало более 85 000, что на 111% больше, чем годом ранее.
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