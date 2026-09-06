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Царьград

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Lusa: Падение автобуса в Кабо-Верде унесло жизни 22 человек

Lusa: Падение автобуса в Кабо-Верде унесло жизни 22 человек

В Кабо-Верде автобус с учащимися и студентами упал в ущелье, погибло 22 человека. Из 18 госпитализированных школьников четверо в критическом состоянии.

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