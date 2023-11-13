Ространснадзор вручил АО «Восточный Порт» Национальную премию «Транспортная безопасность России - 2023»

В номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик морского или речного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности» восточники заняли первое место.
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