Задержан начальник ростовского управления миграции

На главу управления по делам миграции ростовского ГУМВД завели дело по 2 статьям Следователи возбудили уголовное дело по статьям о превышении полномочий и организации незаконной миграции против главы управления по вопросам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области и начальника одного из отделов управления, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.