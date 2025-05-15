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Задержан начальник ростовского управления миграции

Задержан начальник ростовского управления миграции

На главу управления по делам миграции ростовского ГУМВД завели дело по 2 статьям Следователи возбудили уголовное дело по статьям о превышении полномочий и организации незаконной миграции против главы управления по вопросам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области и начальника одного из отделов управления, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

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Дяденькам в погонах  поставят на вид и скажут ай-яй-яй.
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