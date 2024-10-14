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48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли показала откровенные фото с отдыха

48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли показала откровенные фото с отдыха

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала откровенные фото с отдыха. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 20,4 миллиона подписчиков.

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