48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли показала откровенные фото с отдыха

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала откровенные фото с отдыха. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 20,4 миллиона подписчиков.