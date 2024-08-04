«Курганмашзавод» сообщил о поставке новой техники для морской пехоты, СВ и ВДВ

Уральское оборонное предприятие «Курганмашзавод» сообщило о новой поставке боевой техники. Тг-канал «Русское оружие» сообщает о том, что в строевые части СВ, морской пехоты ВМФ, а также десантно-штурмовые подразделения ВДВ России доставлены новые партии БМП-3 и БМД-4М.