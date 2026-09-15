Александр Вучич объявил о намерении покинуть пост президента Сербии 27 сентября

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен покинуть пост главы государства 27 сентября. Об этом он сообщил в эфире местного телеканала Pink, подтвердив ранее озвученные планы об отставке в конце сентября после возвращения из Нью-Йорка, где примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН (5-TV.
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