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FiNE NEWS

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Александр Вучич объявил о намерении покинуть пост президента Сербии 27 сентября

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен покинуть пост главы государства 27 сентября. Об этом он сообщил в эфире местного телеканала Pink, подтвердив ранее озвученные планы об отставке в конце сентября после возвращения из Нью-Йорка, где примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН (5-TV.

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