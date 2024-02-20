Ремонт жирекенской стелы обойдется в 2,5 миллиона рублей

Стелу на въезде в поселок Жирекен Чернышевского района отремонтируют, а территорию вокруг нее благоустроят в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», об этом сообщили в администрации Чернышевского района.
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