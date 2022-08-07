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Загитова о первом выступлении в шоу «Аленький цветочек»: «Было пару моментов, когда я чуть не улетела в какой-то фонарь. Хорошо, что этого не произошло»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о первом выступлении в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек» в этом сезоне.

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