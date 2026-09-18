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МИД РФ осудил зверские теракты против руководителей УИК Запорожской области

МИД РФ осудил зверские теракты против руководителей УИК Запорожской области

Министерство иностранных дел России решительно осуждает зверские теракты Украины, направленные против руководителей участковых избирательных комиссий в Запорожской области, им нет оправдания.

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