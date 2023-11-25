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«Крылья» и «Локомотив» играют низ – максимум 2 гола в 5 матчах подряд. Тренд продлится за 2.13

«Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ. Команды мало забивают в личных встречах. В пяти последних играх было не больше 2-х голов, а три последние завершились с одинаковым счетом – 1:1.

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