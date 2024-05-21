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Украинцы «на грани слома»: «Психованная тактика» и «выжигание» резервов противника. Во что превращается Харьков – военкор

Украинцы «на грани слома»: «Психованная тактика» и «выжигание» резервов противника. Во что превращается Харьков – военкор

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал о бездарной растрате ВСУ своего дорогостоящего западного вооружения и «психованной тактике», к которой их подвело наступление русских под Харьковом.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;[Украинцам] подвезли ATACMS, Storm Shadow. &quot;- где же головы наших генералов-стратегов? Догадаться, что подвозят с Запада по одним и тем же маршрутам, железным дорогам, мостам.. Мозгов не хватает? Или ракет?
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14 час.
Владимир Соловьев
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭТО ПРЕСТУПНАЯ ПРОДАЖНОСТЬ ХРУЩЁВА, А ПОЗДНЕЕ  КРАВЧУКА, ЕЛЬЦИНА И ШУШКЕВИЧА. И, КАК ГОВОРИЛ РАССТРЕЛЯННЫЙ В1941г. ГЕНЕРАЛ ПАВЛОВ, - НАС ТАК ВОСПИТАЛИ И, КОНЕЧНО, ЕГО ГЛАВНЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ БЫЛА С 1925г ВКП(б), А С 1952г. ГЛАВНЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ КРАВЧУКОВ, ЕЛЬЦИНЫХ И ШУШКЕВИЧЕЙ СТАЛА КПСС.
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Владимир Самборский
То,что с хохлами вот-вот произойдет катастрофа - слышим уже не один год... А ее все нет! Это похоже на задание тому же спикеру МО. По нему мы много улучшаем позиции и снова улучшаем. А зачем? Мы знаем,что нам нужна Победа, а эта война может быть будет когда-нибудь называться &quot;тридцатилетней&quot; или &quot;столетней&quot;. Вот мы знаем давно,что главный наш враг - англосаксы!!! А воюем почему-то со своими родственниками - славянами на радость этих саксов... И своих,и хохлов дружно закапываем в могилы... Стало быть,кому-то это нужно... Вопрос: КОМУ?
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10 час.

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