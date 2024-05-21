Украинцы «на грани слома»: «Психованная тактика» и «выжигание» резервов противника. Во что превращается Харьков – военкор

ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭТО ПРЕСТУПНАЯ ПРОДАЖНОСТЬ ХРУЩЁВА, А ПОЗДНЕЕ КРАВЧУКА, ЕЛЬЦИНА И ШУШКЕВИЧА. И, КАК ГОВОРИЛ РАССТРЕЛЯННЫЙ В1941г. ГЕНЕРАЛ ПАВЛОВ, - НАС ТАК ВОСПИТАЛИ И, КОНЕЧНО, ЕГО ГЛАВНЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ БЫЛА С 1925г ВКП(б), А С 1952г. ГЛАВНЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ КРАВЧУКОВ, ЕЛЬЦИНЫХ И ШУШКЕВИЧЕЙ СТАЛА КПСС.

Владимир Самборский

То,что с хохлами вот-вот произойдет катастрофа - слышим уже не один год... А ее все нет! Это похоже на задание тому же спикеру МО. По нему мы много улучшаем позиции и снова улучшаем. А зачем? Мы знаем,что нам нужна Победа, а эта война может быть будет когда-нибудь называться "тридцатилетней" или "столетней". Вот мы знаем давно,что главный наш враг - англосаксы!!! А воюем почему-то со своими родственниками - славянами на радость этих саксов... И своих,и хохлов дружно закапываем в могилы... Стало быть,кому-то это нужно... Вопрос: КОМУ?