Бресель и Лисовски прошли во второй этап Championship League 2026

Лука Бресель и Джек Лисовски возглавили 31 и 7 группы соответственно и прошли во второй этап турнира Championship League 2026 в Лестере, сообщает WST Лука Бресель (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1-й этап, группы 1, 32 Трансляции, расписание - 1-й этап, группы 7, 31 Трансляции, расписание - 1-й этап, группы 6, 26 Лука Бресель и Джек Лисовски уверенно преодолели первый этап Championship League 2026, одержав по три победы в Лестере.