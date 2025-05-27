«Т-Технологии» и «Интеррос» усилили влияние в консорциуме по «Яндексу»

Компания «Каталитик пипл», контроль над которой недавно получили «Т-Технологии», стала единственным владельцем юрлица «Меридиан-Сервис», входившего в инвестконсорциум по выкупу российских активов «Яндекса».
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