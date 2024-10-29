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Искусственный интеллект и медицина: Британия запускает «калькулятор смерти» для прогнозирования продолжительности жизни

Искусственный интеллект и медицина: Британия запускает «калькулятор смерти» для прогнозирования продолжительности жизни

Искусственный интеллект и медицина: Британия запускает «калькулятор смерти» для прогнозирования продолжительности жизни Ольга Вайленко27 октября 2024 года в Великобритании была презентована новая программа, основанная на искусственном интеллекте, способная предсказывать продолжительность жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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