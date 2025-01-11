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Москва расширила площади медицинских учреждений на 730 тыс. кв. метров

Москва расширила площади медицинских учреждений на 730 тыс. кв. метров

Московские медучреждения с 2020 года увеличили площади на 730 тыс. кв. метров. Заммэра Владимир Ефимов сообщил о передаче 57 объектов, включая 21 в Новой Москве.

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