Суд обязал отремонтировать прогнивший мост в Джидинском районе Бурятии. Прокурор района обратился в суд с требованием к местным властям привести в порядок деревянный мост через реку Джида, который находится в плачевном состоянии.
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