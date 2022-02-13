Маоисты, троцкисты, большевики и пролетарии всех стран – соединяйтесь

Постсоветский красный шлейф Это практически не освещали мировые СМИ. Всего через две недели после известных событий в Казахстане, свыше 30-ти зарубежных сталинско-промаоистских и «примкнувших к ним» компартий выступили с коллективным заявлением.
Постсоветский красный шлейф Это практически не освещали мировые СМИ. Всего через две недели после известных событий в Казахстане, свыше 30-ти зарубежных сталинско-промаоистских и «примкнувших к ним» компартий выступили с коллективным заявлением.
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