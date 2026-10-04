Павел Прилучный и Зепюр Брутян пережили скандал в Шереметьево

Зепюр Брутян и Павел Прилучный завели щенка Шанти и отправились в Геленджик с сыном Микаэлем. В аэропорту Шереметьево путешествие омрачил скандал: сотрудники пожаловались на отсутствие штампа в паспорте собаки, препятствуя её полету.
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