Павел Прилучный и Зепюр Брутян пережили скандал в Шереметьево

Зепюр Брутян и Павел Прилучный завели щенка Шанти и отправились в Геленджик с сыном Микаэлем. В аэропорту Шереметьево путешествие омрачил скандал: сотрудники пожаловались на отсутствие штампа в паспорте собаки, препятствуя её полету.