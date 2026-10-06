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Вечерний Новосибирск

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Обе полосы путепровода в Плотниково откроют до конца ноября под Новосибирском

Обе полосы путепровода в Плотниково откроют до конца ноября под Новосибирском

Монтаж балок пролетного строения завершили на правой и левой полосе путепровода через железную дорогу «Обь – Проектная» в районе села Плотниково под Тогучином.

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