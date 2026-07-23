Amazon сокращает команду по созданию AGI

Компания начала увольнения в подразделении, заявив, что сосредоточится на проектах с наибольшей ценностью для клиентовAmazon начала сокращения в подразделении Artificial General Intelligence (AGI), которое занимается разработкой сильного искусственного интеллекта — систем, способных самостоятельно обучаться и выполнять широкий круг задач на уровне или выше человеческого интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии