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РФС разрешил костромскому «Спартаку» заявить Глушакова вне регистрационного периода

РФС разрешил костромскому «Спартаку» заявить Глушакова вне регистрационного периода

РФС разрешил заявить 36-летнего хавбека вне регистрационного периода. Ранее костромской клуб объявил о подписании контракта с экс‑игроком сборной России.

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