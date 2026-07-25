Исполнение обязанностей прокурора МУС временно возложено на заместителей после отстранения Карима Хана

После принятого большинством голосов решения Ассамблеи государств-участников Римского статута о снятии Карима Хана с должности прокурора Международного уголовного суда (МУС), временное руководство офисом прокурора перейдет к заместителям прокурора Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Ниангу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии