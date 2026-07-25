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FiNE NEWS

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Исполнение обязанностей прокурора МУС временно возложено на заместителей после отстранения Карима Хана

После принятого большинством голосов решения Ассамблеи государств-участников Римского статута о снятии Карима Хана с должности прокурора Международного уголовного суда (МУС), временное руководство офисом прокурора перейдет к заместителям прокурора Назхат Шамин Хан и Маме Мандиай Ниангу.

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