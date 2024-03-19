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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Галина Друзина
    Да здравствует ПУТИН, дай Бог ему здоровья и терпения!!!!!!!!Страшная месть Пу...
  • radiofree RF
    Неблагодарные дочери,но закон бумеранга ещё никто не отменял.Не судьба
  • Любовь Басовская
    😃 или Царь мира!!!Страшная месть Пу...

Страшная месть Путину от Запада за выборы.

Страшная месть Путину от Запада за выборы.

Нехорошо поступил Владимир Владимирович с коллективным Западом. У них там и так радостей мало, так тут еще и грандиозная победа Путина на выборах.

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Комментарии
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Зоя Копань
Надо было прийти на нашу &quot;Почту России&quot;и приколоться, что пришла голосовать за президента, мол в самой &quot;демократичной стране мира&quot; так голосуют, а затем всех работников поздравить, что на них ещё и эту обязанность не втулили!
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3 час.
Любовь Басовская
😃 или Царь мира!!!
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3 час.
Галина Друзина
Да здравствует ПУТИН, дай Бог ему здоровья и терпения!!!!!!!!
Ответить
23 мин.

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