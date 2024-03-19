Нехорошо поступил Владимир Владимирович с коллективным Западом. У них там и так радостей мало, так тут еще и грандиозная победа Путина на выборах.
Страшная месть Путину от Запада за выборы.
Комментарии
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Зоя Копань
Надо было прийти на нашу "Почту России"и приколоться, что пришла голосовать за президента, мол в самой "демократичной стране мира" так голосуют, а затем всех работников поздравить, что на них ещё и эту обязанность не втулили!
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3 час.
Любовь Басовская
😃 или Царь мира!!!
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3 час.
Галина Друзина
Да здравствует ПУТИН, дай Бог ему здоровья и терпения!!!!!!!!
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23 мин.
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