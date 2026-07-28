ВСУ отыгрались на поляках: в подвалах Донбасса произошли жуткие события

Бойцы российской группировки войск «Центр» продолжают зачистку освобожденного города Белицкое в ДНР.Военный ВС РФ Денис Шиповалов рассказал, как во время зачистки населенного пункта российские штурмовики забросали гранатами отряд польских наемников, которые укрылись в одном из уцелевших зданий.